Leroy Sane zdecydował, że kończy przygodę z Bayernem Monachium. Jednocześnie zawodnik jest blisko dołączenia do nowej ekipy, o czym wieści przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane krok od Galatasaray

Leroy Sane kończy swoją przygodę z Bayernem Monachium z końcem czerwca, o czym wieści przekazał dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky Sport. Przedstawiciel ligi niemieckiej zaproponował zawodnikowi kontrakt na poziomie 15 milionów euro rocznie ze stałą pensją w wysokości 12-13 milionów. Mimo wszystko Sane nie był na takie rozwiązanie zdecydowany.

Tymczasem według wieści dziennikarza Fabrizio Romano zawodnik ma być już po słowie z nowym pracodawcą. Sane miał porozumieć się z Galatasaray. Strony doszły do porozumienia w sprawie kontraktu do 2028 roku. Wkrótce ma zostać formalne parafowanie kontraktu. Otoczenie piłkarza w Stambule ma dokończyć wszystkie niezbędne formalności, przekazał znany insider na platformie X.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

29-letni piłkarz trafił do ekipy z Monachium w lipcu 2020 z Manchesteru City za blisko 50 milionów euro. Sane wcześniej reprezentował natomiast barwy takich drużyn jak FC Schalke 04. W ostatniej kampanii Niemiec wystąpił łącznie w 45 spotkaniach, notując w nich 13 trafień i sześć kluczowych podań. Na boisku zawodnik wystąpił blisko 2400 minut.

Jeśli transakcja z udziałem Sane dojdzie do skutku, to może czekać do ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Niemiecki zawodnik mógłby o miejsce w składzie rywalizować między innymi z Rolandem Sallaim czy Driesem Mertensem.

Zobacz także: Koniec pewnej ery w PSG? Gigant z Ligue 1 oczekuje konkretnej kwoty