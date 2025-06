Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Leroy Sane odchodzi z Bayernu. Prowadzi rozmowy z Galatasaray

Leroy Sane nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z Bayernem Monachium i zdecydował się na odejście. Takie informacje przekazał Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport DE. Z kolei Fabrizio Romano poinformował, że reprezentant Niemiec prowadzi rozmowy z tureckim Galatasaray.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach Sane zmieni barwy klubowe. Zarząd Galatasaray jest pozytywnie nastawiony do trwających negocjacji i wierzy w skuteczną finalizację transferu. Do pełni porozumienia brakuje zielonego światła ze strony samego piłkarz, który być może poczeka jeszcze na inne oferty.

Leroy Sane od dłuższego czasu budził spore wątpliwości ze względu na swój kontrakt. Umowa zawodnika wygasa dokładnie 30 czerwca 2025 roku, a więc od stycznia może on swobodnie rozmawiać z innymi klubami. Piłkarz w ubiegłym sezonie był ważną postacią w drużynie Bayernu, ale raczej nie można go nazwać kluczowym elementem zespołu, co zapewne skłania Niemca do przeprowadzki.

Dla Bayernu 29-latek rozegrał łącznie 220 meczów, w których zanotował 61 bramek i 65 asyst. Wraz z klubem świętował m.in. cztery mistrzostwa Niemiec, a także Klubowe Mistrzostwo Świata.