PSG zagięło parol na reprezentanta Włoch. To byłby hit transferowy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Sandro Tonali na celowniku Paris Saint-Germain

Sandro Tonali jest obecnie jednym z czołowych pomocników w Premier League. Zawodnik Newcastle United nie schodzi poniżej wysokiego poziomu, będąc kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Eddiego Howe’a. Wyróżnia się doskonałym przeglądem pola, siłą w pojedynkach i znakomitą techniką użytkową, dzięki czemu odgrywa istotną rolę w środku pola ekipy Srok. Nic więc dziwnego, że 25-letni Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Dotychczas gwiazdor najczęściej był łączony z powrotem do ojczyzny – a konkretnie z transferem do Juventusu – który od dłuższego czasu marzy o sprowadzeniu go do Turynu.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Tonalego ujawnił włoski serwis „Tutto Juve”. Według doniesień portalu, włodarze Starej Damy będą jednak musieli pokonać Paris Saint-Germain w wyścigu o podpis włoskiego piłkarza. Francuski gigant ma poważnie rozważać zakontraktowanie 29-krotnego reprezentanta Italii, a trener zdobywców potrójnej korony – Luis Enrique – podobno widziałby cenionego pomocnika w podstawowym składzie swojego zespołu. Hiszpański szkoleniowiec szuka zawodnika, który potrafi połączyć defensywną dyscyplinę z kreatywnością potrzebną w rozegraniu piłki, a profil Tonalego wręcz idealnie wpisuje się w te wymagania.

Sandro Tonali dołączył do Newcastle United w lipcu 2023 roku z Milanu za kwotę blisko 60 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 130 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zanotował 13 asyst. Jego wartość rynkowa nadal utrzymuje się na poziomie około 60 milionów euro, a kontrakt zawodnika z angielskim klubem obowiązuje do 2028 roku. Warto dodać, że włoskie media sugerują, iż sam zawodnik nie wyklucza w przyszłości powrotu na San Siro, gdzie wciąż ma „niedokończone sprawy”. Zatem jeśli PSG oraz Juventus rzeczywiście złożą swoje propozycje, walka o pozyskanie Tonalego zapowiada się wyjątkowo emocjonująco.