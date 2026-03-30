Man City rusza po gwiazdę Premier League. Ma plan na ten transfer

11:07, 30. marca 2026 11:41, 30. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Manchester City chce zakontraktować Sandro Tonaliego. Klub z Etihad Stadium jest gotowy zaoferować Newcastle United kilku swoich piłkarzy w ramach rozliczenia, by obniżyć kwotę tego transferu - czytamy na brytyjskiej stronie CaughtOffside.com.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Sandro Tonali może trafić do Manchesteru City

Sandro Tonali jest jednym z najlepszych pomocników, biorąc pod uwagę wszystkie topowe europejskie ligi. Nic więc dziwnego, że 25-letni Włoch wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wydaje się, że Newcastle United będzie miało bardzo trudne zadanie, by zatrzymać na dłużej mierzącego 181 centymetrów piłkarza w swoich szeregach.

Chrapkę na zakontraktowanie Tonaliego mają tacy giganci ze Starego Kontynentu jak między innymi Real Madryt, Manchester United, Arsenal, Chelsea czy Paris Saint-Germain. Spore szanse na ściągnięcie do siebie cenionego pomocnika ma również Manchester City.

Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, Obywatele rozważają złożenie oferty obejmującej także swoich zawodników w ramach rozliczenia transferu, co mogłoby ułatwić negocjacje z Newcastle. Dodanie do transakcji Rico Lewisa, Nathana Ake czy Jamesa Trafforda znacząco obniżyłoby kwotę tej operacji.

Sandro Tonali z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do Anglii z Milanu za ponad 60 milionów euro. W przeszłości spekulowano również o jego możliwym powrocie do Serie A, a wśród zainteresowanych klubów wymieniano Juventus. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową reprezentanta Włoch na około 80 milionów euro.

Defensywny pomocnik w obecnym sezonie rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst, będąc jednym z filarów zespołu z St James’ Park. Umowa gwiazdora obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.