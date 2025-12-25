Juventus rusza po czołowego zawodnika Premier League

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Sandro Tonali łączony z Juventusem

Juventus w jednym z najbliższych okienek transferowych planuje sprowadzić nowego pomocnika, który znacząco podniósłby jakość gry w środku pola. Szkoleniowiec ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – uważa, że obecny skład wymaga wzmocnień w tej formacji, zwłaszcza pod kątem rywalizacji na kilku frontach.

Nic więc dziwnego, że na szczycie listy życzeń turyńskiego giganta od dłuższego czasu znajduje się gwiazdor Newcastle United – Sandro Tonali – który jest doskonale znany z występów na boiskach Serie A. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 25-letniego pomocnika ujawnił włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”.

Zdaniem gazety Tonali jest otwarty na powrót do ojczyzny, a przeprowadzka na Allianz Stadium byłaby dla niego kuszącą opcją. Juventusowi może być jednak trudno spełnić wysokie oczekiwania finansowe Newcastle, dlatego klub z Piemontu rozważa alternatywne rozwiązanie. Stara Dama chciałaby włączyć do tej transakcji Jonathana Davida, który trafiłby do zespołu z Premier League, obniżając tym samym kwotę transferu.

Trzydziestokrotny reprezentant Włoch z powodzeniem występuje w barwach drużyny Srok od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park z Milanu za niespełna 60 milionów euro. Teraz Juventus musiałby wyłożyć podobne pieniądze, aby sprowadzić go do Turynu. Serwis „Transfermarkt” wycenia Tonalego na 75 milionów euro. Defensywny pomocnik w obecnej kampanii rozegrał 24 spotkania i zanotował 4 asysty.