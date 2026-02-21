Borussia prowadzi rozmowy. Możliwy powrót do Dortmundu

11:10, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TEAMtalk

Jadon Sancho w letnim okienku transferowym ma ponownie zmienić barwy klubowe. Jak podaje Graeme Bailey z portalu TEAMtalk, angielski skrzydłowy może wrócić do Borussii Dortmund.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Jadon Sancho ponownie zagra w Borussii Dortmund?

Jadon Sancho podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. Jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a klub z Old Trafford podjął już decyzję, że nie przedłuży z nim umowy. To oznacza, iż po zakończeniu obecnego sezonu angielski skrzydłowy stanie się wolnym zawodnikiem. W takiej sytuacji będzie mógł bez kwoty odstępnego związać się z dowolnym zespołem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Nie jest przesądzone, czy Aston Villa zdecyduje się na zatrzymanie 25-latka na stałe, mimo że mierzący 180 centymetrów atakujący ma być dostępny za darmo. Na razie nie zachwyca on bowiem wysoką dyspozycją w barwach drużyny Lwów – rozegrał 25 spotkań, strzelił 1 gola oraz zanotował 1 ostatnie podanie.

Jak informuje Graeme Bailey z portalu „TEAMtalk”, 23-krotny reprezentant Anglii może jednak zaliczyć miękkie lądowanie, notując powrót do Borussii Dortmund. Niemiecki klub monitoruje jego sytuację i rozważa ponowne sprowadzenie piłkarza, który w przeszłości był jedną z największych gwiazd Bundesligi.

Sancho rozpoczynał karierę w akademii Watfordu, a następnie szkolił się w Manchesterze City. Największy rozgłos zyskał jednak w we wspomnianej wyżej ekipie BVB, gdzie w 158 meczach zdobył 53 bramki oraz popisał się 67 asystami. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego ponad 85 milionów euro, lecz w Premier League nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Powrót do Dortmundu mógłby być dla niego szansą na odbudowę formy.