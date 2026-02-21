Borussia prowadzi rozmowy. Możliwy powrót do Dortmundu

Jadon Sancho w letnim okienku transferowym ma ponownie zmienić barwy klubowe. Jak podaje Graeme Bailey z portalu TEAMtalk, angielski skrzydłowy może wrócić do Borussii Dortmund.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Jadon Sancho ponownie zagra w Borussii Dortmund?

Jadon Sancho podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru United do Aston Villi. Jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a klub z Old Trafford podjął już decyzję, że nie przedłuży z nim umowy. To oznacza, iż po zakończeniu obecnego sezonu angielski skrzydłowy stanie się wolnym zawodnikiem. W takiej sytuacji będzie mógł bez kwoty odstępnego związać się z dowolnym zespołem.

Nie jest przesądzone, czy Aston Villa zdecyduje się na zatrzymanie 25-latka na stałe, mimo że mierzący 180 centymetrów atakujący ma być dostępny za darmo. Na razie nie zachwyca on bowiem wysoką dyspozycją w barwach drużyny Lwów – rozegrał 25 spotkań, strzelił 1 gola oraz zanotował 1 ostatnie podanie.

Jak informuje Graeme Bailey z portalu „TEAMtalk”, 23-krotny reprezentant Anglii może jednak zaliczyć miękkie lądowanie, notując powrót do Borussii Dortmund. Niemiecki klub monitoruje jego sytuację i rozważa ponowne sprowadzenie piłkarza, który w przeszłości był jedną z największych gwiazd Bundesligi.

Sancho rozpoczynał karierę w akademii Watfordu, a następnie szkolił się w Manchesterze City. Największy rozgłos zyskał jednak w we wspomnianej wyżej ekipie BVB, gdzie w 158 meczach zdobył 53 bramki oraz popisał się 67 asystami. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego ponad 85 milionów euro, lecz w Premier League nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Powrót do Dortmundu mógłby być dla niego szansą na odbudowę formy.