Davinson Sanchez został pod koniec minionego sezonu bezlitośnie wygwizdany przez kibiców Tottenhamu

Ante Postecoglou również nie widzi dla 27-latka miejsca w swoim składzie

Kolumbijczykiem interesuje się RC Strasbourg. Francuski klub prowadzi od niedawna Patrick Vieira

Sanchez pożądany przez RC Strasbourg

Davinson Sanchez nie zamierza pozostawać w Tottenhamie na kolejny sezon. W końcówce minionej kampanii reprezentant Kolumbii przeżył bardzo nieprzyjemne chwile. Fani Spurs wygwizdali go, gdy wszedł na boisko w meczu z Bournemouth. Nie przestali, aż nie zszedł z murawy 23 minuty później. Wówczas środkowy obrońca zrozumiał, że nie ma dla niego przyszłości w północnym Londynie.

27-latek długo szukał klubu chcącego go zatrudnić i być może wreszcie go odnalazł. Dziennikarze Daily Mail informują, że stopera chętnie widziałby u siebie Patrick Vieira. Francuz na początku lipca został szkoleniowcem RC Strasbourg. Klub z Ligue 1 został niedawno wykupiony przez fundusz należący do Todda Boehly’ego. Amerykanin liczy, że jest to pierwszy krok, prowadzący do stworzenia czegoś na modłę City Football Group.

Sanchez w minionym sezonie wystąpił w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. Pozostał mu rok kontraktu wiążącego go z Tottenhamem.

