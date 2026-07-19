Liverpool sprowadzi wielki talent. Piłkarz udał się na testy medyczne

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Samuel Martinez przejdzie do Liverpoolu

Liverpool nie zwalnia tempa podczas letniego okienka transferowego. Włodarze angielskiego giganta są bardzo aktywni na rynku i zdążyli już sfinalizować transfery Jeremy’ego Jacqueta oraz Victora Munoza. Obaj zawodnicy mają od razu wzmocnić zespół i zwiększyć rywalizację w składzie ekipy The Reds przed nowym sezonem. Klub z Anfield Road nie skupia się jednak wyłącznie na piłkarzach gotowych do gry od zaraz. Równolegle prowadzone są działania mające na celu pozyskanie najbardziej utalentowanych młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile drużyny.

Jak poinformował James Pearce z portalu „The Athletic”, o krok od przenosin do Liverpoolu jest bowiem Samuel Martinez. 17-letni ofensywny pomocnik przebywa już w Wielkiej Brytanii, gdzie przechodzi niezbędne testy medyczne. Po ich zakończeniu podpisze długoterminowy kontrakt z potentatem z Premier League. Kwota transakcji ma wynieść około 750 tysięcy funtów. Warto jednak zaznaczyć, że młody Kolumbijczyk oficjalnie dołączy do zespołu The Reds dopiero latem 2027 roku, gdy osiągnie pełnoletność oraz będzie mógł sfinalizować przeprowadzkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Samuel Martinez na co dzień występuje w juniorskich drużynach Atletico Nacional i uchodzi za jeden z największych talentów kolumbijskiej piłki. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju zwrócił na siebie uwagę podczas Copa America U-17, które zakończył zdobyciem mistrzowskiego tytułu. Jego występy z trybun obserwowali skauci wielu czołowych europejskich klubów, jednak to Liverpool okazał się najszybszy oraz najbardziej konkretny w negocjacjach. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości perspektywiczny pomocnik będzie rozwijał swoją karierę na Anfield Road.

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