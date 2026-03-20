Salah wybiera między Al-Hilal a Liverpoolem. Saudyjczycy mają plan

Mohamed Salah wciąż nie podjął decyzji w sprawie przyszłości. Gwiazdora Liverpoolu kusi wizja transferu do Al-Hilal. Saudyjczycy mają plan na przekonanie go do przeprowadzki - ujawnia "Daily Mail".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohammed Salah

Mohamed Salah w tym sezonie wyraźnie obniżył loty. Nie pomógł mu publiczny konflikt z Arne Slotem, który miał miejsce jeszcze przed Pucharem Narodów Afryki. Egipcjanin nie jest już największą gwiazdą ofensywy, a jego skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Przy okazji ostatniego meczu Ligi Mistrzów z Galatasaray zdołał się przełamać, zdobywając piękną bramkę. Wcześniej natomiast nie wykorzystał rzutu karnego.

Skrzydłowy ma przed sobą wiążącą decyzję w sprawie przyszłości na Anfield. Choć jego umowa jest ważna do połowy 2027 roku, do transferu z jego udziałem może dojść już tego lata. Wiele zależy od samego Salaha – Liverpool jest gotów go zatrzymać, ale nie będzie stawał mu również na drodze, jeśli ten postanowi zmienić otoczenie.

Salah od dawna jest celem transferowym Saudyjczyków. Al-Hilal przymierza się do tej operacji i wierzy, że latem wreszcie się powiedzie. Egipcjanin mógłby zostać największą gwiazdą ligi saudyjskiej, o ile nie uda się też sprowadzić Viniciusa Juniora czy Bruno Fernandesa.

Al-Hilal jest pewne swego, a szanse na transfer zwiększą się w przypadku angażu Richarda Hughesa, obecnego dyrektora sportowego Liverpoolu. On również jest łączony z objęciem stanowiska w saudyjskim klubie. Wówczas może wziąć ze sobą 33-letniego gwiazdora.