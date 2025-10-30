Salah dostał kosmiczną ofertę! Fortuna dla gwiazdora Liverpoolu

12:07, 30. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TBR Football

Mohamed Salah ma na stole nieprawdopodobną ofertę kontraktu. Jak donosi TBR Football gwiazdor Liverpool dostał propozycję wartą 150 milionów funtów rocznie. Egipcjanina chcą kluby Saudi Pro League.

Mohamed Salah
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

150 mln funtów rocznie – Mohamed Salah kuszony bajecznymi zarobkami!

Mohamed Salah w poprzednim sezonie był tematem wielu medialnych plotek na temat przyszłości. Kontrakt gwiazdora wygasał, a na stole miał oferty z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie zdecydował się odrzucić propozycję i podpisać nową umowę z Liverpoolem.

Aktualny kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku, a temat zmiany otoczenia znowu powrócił. Okazuje się, że Salah wciąż ma możliwość gry w Saudi Pro League. Tamtejsi przedstawiciele marzą o tym, żeby dołączył do ligi, proponując mu kosmiczne warunki. Egipcjanin może liczyć nie tylko na ogromne wynagrodzenie, ale także dodatki jak rola ambasadora czy udziały w jednym z saudyjskich klubów.

Z informacji TBR Football wynika, że wciąż ważna jest jedna z ostatnich propozycji. Salah podpisując kontrakt na Bliskim Wschodzie, może liczyć na roczną pensję rzędu 150 milionów funtów. O takich zarobkach inni mogą tylko pomarzyć.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak na ofertę odpowie sam Salah. Trwający sezon raczej na pewno dokończy w Liverpoolu. Póki co wystąpił w 13 meczach, w których zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Jego występy pozostawiają jednak wiele do życzenia w porównaniu z formą, jaką prezentował w poprzedniej kampanii.

