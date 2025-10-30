Salah dostał kosmiczną ofertę! Fortuna dla gwiazdora Liverpoolu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

150 mln funtów rocznie – Mohamed Salah kuszony bajecznymi zarobkami!

Mohamed Salah w poprzednim sezonie był tematem wielu medialnych plotek na temat przyszłości. Kontrakt gwiazdora wygasał, a na stole miał oferty z Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie zdecydował się odrzucić propozycję i podpisać nową umowę z Liverpoolem.

Aktualny kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku, a temat zmiany otoczenia znowu powrócił. Okazuje się, że Salah wciąż ma możliwość gry w Saudi Pro League. Tamtejsi przedstawiciele marzą o tym, żeby dołączył do ligi, proponując mu kosmiczne warunki. Egipcjanin może liczyć nie tylko na ogromne wynagrodzenie, ale także dodatki jak rola ambasadora czy udziały w jednym z saudyjskich klubów.

Z informacji TBR Football wynika, że wciąż ważna jest jedna z ostatnich propozycji. Salah podpisując kontrakt na Bliskim Wschodzie, może liczyć na roczną pensję rzędu 150 milionów funtów. O takich zarobkach inni mogą tylko pomarzyć.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jak na ofertę odpowie sam Salah. Trwający sezon raczej na pewno dokończy w Liverpoolu. Póki co wystąpił w 13 meczach, w których zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Jego występy pozostawiają jednak wiele do życzenia w porównaniu z formą, jaką prezentował w poprzedniej kampanii.