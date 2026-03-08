Borussia rywalizuje z Bayernem. Celem rewelacja Bundesligi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Said El Mala

Said El Mala pod lupą niemieckich potentatów

Said El Mala jest jednym z największych odkryć trwającej kampanii Bundesligi. 19-letni niemiecki skrzydłowy, podobnie jak Jakub Kamiński, stanowi o sile ofensywy FC Koeln, regularnie zbierając bardzo dobre recenzje za swoje występy. Wychowanek Borussii Moenchengladbach imponuje szybkością, techniką oraz odwagą w pojedynkach jeden na jednego. Nic więc dziwnego, że jego znakomita forma nie przechodzi bez echa wśród europejskich gigantów. Coraz więcej wskazuje na to, że młody zawodnik już latem może wykonać kolejny krok w swojej karierze.

Z najnowszych informacji niemieckiego dziennika „BILD” wynika, że o podpis El Mali powalczą dwa największe zespoły w Niemczech – Borussia Dortmund oraz Bayern Monachium. Oba kluby uważnie monitorują rozwój skrzydłowego i analizują możliwość złożenia oferty w najbliższym okienku transferowym.

Bardzo możliwe więc, że utalentowany piłkarz pozostanie w Bundeslidze, co byłoby dobrą wiadomością dla całych rozgrywek. Wcześniej jego nazwisko pojawiało się także w kontekście zainteresowania Manchesteru United oraz Chelsea.

Reprezentant Niemiec trafił do FC Koeln w lipcu 2024 roku za około 350 tysięcy euro z pobliskiej Viktorii Koeln. Niedługo po transferze został jeszcze wypożyczony do poprzedniej ekipy, a od sezonu 2025/2026 imponuje formą w drużynie Kozłów. W trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na około 40 milionów euro.