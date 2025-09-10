Sahin może wrócić na ławkę trenerską. Prowadzi rozmowy ze znanym klubem

Nuri Sahin po zwolnieniu z Borussii Dortmund wciąż pozostaje bez pracy. Jak podaje dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu, szkoleniowiec może objąć znany klub.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Nuri Sahin może wrócić do pracy

Nuri Sahin może zostać nowym trenerem Istanbul Basaksehir. Jak podaje dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu, rozmowy pomiędzy stronami już trwają. Turcy szukają szybkiego rozwiązania po zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca. W poniedziałek Basaksehir rozstał się z Cagdasem Atanem, który pracował tam przez dwa lata.

Klub, w którym nie tak dawno występował reprezentant Polski Krzysztof Piątek, nie chce długo pozostawać bez trenera, kiedy trwa ligowy sezon. Pierwsze spotkanie po przerwie reprezentacyjnej odbędzie się już w sobotę przeciwko Besiktasowi.

Jednym z głównych kandydatów jest Sahin, który po krótkiej i nieudanej przygodzie w Borussii Dortmund znów może pracować w swojej ojczyźnie. Turecki szkoleniowiec miał już okazję prowadzić Antalyaspor, gdzie pozostawił po sobie dobre wrażenie.

ÖZEL | Başakşehir, Nuri Şahin ile görüşmelere başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 8, 2025

Obecnie klub ze Stambułu skupia się na negocjacjach. Sahin nie jest jednak jedynym nazwiskiem w notesie działaczy. Konkurentem może być Erol Bulut, który ostatnio pracował w Cardiff City. Turek w przeszłości prowadził także kilka zespołów z Super Lig, jak np. Fenerbahce, które właśnie zwolniło Jose Mourinho.

Basaksehir po dwóch rozegranych spotkaniach w lidze ma zdobyte dwa punkty W międzyczasie klub odpadł na ostatnim etapie eliminacji Ligi Konferencji po przegranym dwumeczu z rumuńskim zespołem Universitatea Craiova.