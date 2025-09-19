Zawodnik Bayernu otrzymał ostatnią szansę. Walczy o pozostanie w Monachium

17:29, 19. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  BILD

Sacha Boey nie może być pewny swojej przyszłości w Bayernie Monachium. Jeśli prawy obrońca nie zacznie prezentować odpowiedniego poziomu, to zostanie wystawiony na listę transferową - dowiedział się niemiecki dziennik BILD.

Sacha Boey
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Sacha Boey

Sacha Boey niepewny swojej przyszłości w Bayernie Monachium

W ostatnim czasie Bayern Monachium zmaga się z prawdziwą plagą kontuzji. Vincent Kompany nie może skorzystać z usług Hirokiego Ito, Jamala Musialy, Alphonso Daviesa, Raphaela Guerreiro ani Josipa Stanisicia. Najbardziej na brakach kadrowych cierpi linia defensywna, co sprawia, że w zespole Die Roten na znaczeniu zyskuje Sacha Boey. Francuski prawy obrońca do tej pory nie miał łatwej przygody w Bundeslidze i nie udało mu się jeszcze w pełni przekonać do siebie kibiców oraz szkoleniowca, ale wspomniane absencje stwarzają mu okazję na pokazanie swoich umiejętności.

Jak donosi w piątkowe popołudnie niemiecka gazeta „BILD”, najbliższe tygodnie mogą zadecydować o przyszłości 25-letniego defensora w Monachium. Jeśli zawodnik pokaże się z dobrej strony i udowodni, że potrafi sprostać wymaganiom niemieckiego giganta, to może zapracować na pozostanie na dłużej na Allianz Arenie. Z drugiej strony, jeżeli nadal będzie zawodził oraz nie wykorzysta swojej szansy, jego nazwisko prawdopodobnie trafi na listę transferową. Wówczas francuski wahadłowy mógłby opuścić szeregi Bayernu już podczas jednego z najbliższych okienek – zimowego lub letniego.

POLECAMY TAKŻE

Vullnet Basha (GKS Tychy - Wisła Kraków)
Wisła łączona z piłkarzami Bayernu i Realu. Odrzuciła obu
Harry Kane
Nie tylko Harry Kane! Barcelona chce też drugą gwiazdę Bayernu
Piłka Ligi Mistrzów
Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Oto aktualna sytuacja

Sacha Boey trafił do niemieckiego klubu w styczniu 2024 roku z Galatasaray Stambuł za kwotę 30 milionów euro. Póki co ten transfer trudno uznać za udany – prawy obrońca w koszulce bawarskiego klubu rozegrał łącznie 29 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Wychowanek Stade Rennes posiada ważny kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku, co daje Bayernowi Monachium komfort negocjacyjny w przypadku ewentualnej sprzedaży. Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla dalszej kariery bocznego defensora. Wartość rynkowa urodzonego w 2000 roku Francuza jest szacowana na 18 milionów euro.