Rząsa wskazał najbardziej zaskakujący transfer Lecha. Mocne nazwisko

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Luis Palma najbardziej zaskakującym transferem Lecha?!

Lech Poznań z całą pewnością przeprowadził tego lata kilka bardzo ciekawych ruchów. Właściwie można powiedzieć, że wraz z Legią Warszawa oraz Widzewem Łódź, a także Jagiellonią Białystok, zespół mistrzów Polski robił najlepsze ruchy. A przynajmniej tak wygląda to na papierze, bowiem ostateczna weryfikacja zawsze przychodzi po czasie i ma miejsce na boisku.

Niemniej już teraz widać, że kilka nowych twarzy w zespole Lecha może dać sporo jakości ekipie Nielsa Frederiksena. Do tej pory jednak wyniki drużyny w tej kampanii są dość średnie, na co wpływ mają liczne kontuzje oraz słaba forma zespołu, o której mówi sam szkoleniowiec. Do tych graczy, którzy już pokazali się jednak z dość dobrej strony zaliczyć można chociażby Luisa Palmę. Honduranin został wypożyczony z Celticu, a jego pozyskanie zaskoczyło nie tylko kibiców.

Jak bowiem powiedział Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, w rozmowie z Przemysławem Langierem z „Interii”, również i dla niego był to najbardziej zaskakujący transfer, który udało się przeprowadzić. Do tej pory 25-letni ofensywny gracz na koncie ma 9 spotkań dla Kolejorza i dwa trafienia.

