Ryan Gravenberch od dłuższego czasu łączony jest z odejściem do Liverpoolu. Teraz Christian Falk poinformował, że w rozmowach Holendra z "The Reds" doszło do przełomu i wkrótce holenderski pomocnik poinformuje władze Bayernu, że chciałby opuścić Monachium.