Kulisy z Chorzowa. Ruch szykuje się na trudne decyzje

16:56, 29. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Ruch Chorzów nie ukrywa, że ma ambicje związane z walką o najwyższe cele w sezonie 2025/2026. Tymczasem wieści w kontekście Niebieskich przekazał Tadeusz Danisz z TVP Katowice.

Waldemar Fornalik
fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Maciej Żurawski pożegna się z Ruchem Chorzów

Ruch Chorzów dysponuje szeroką kadrą. W związku z tym niewykluczone, że wkrótce dojdzie w śląskiej ekipie do rozstań z konkretnymi graczami. Ciekawe wieści dotyczące tego wątku przekazał na platformie X dziennikarz Tadeusz Danisz z TVP Katowice. Znany dziennikarz dał do zrozumienia, że dni Macieja Żurawskiego w Ruchu są policzone. Wciąż natomiast ważą się losy Mo Mezghraniego.

„Maciej Żurawski opuści Ruch Chorzów. Przyszłość Mezghraniego na razie wciąż pod znakiem zapytania” – napisał Danisz na swoim profilu na X.

Żurawski trafił do 14-krotnego mistrza Polski latem tego roku na życzenie trenera Dawida Szulczka. W rundzie jesiennej zawodnik nie przekonał jednak do siebie szkoleniowca Waldemara Fornalika. Z kolei Belg to jedna z ważniejszych postaci w Ruchu. W każdym razie duży wpływ na pozostanie zawodnika w klubie z Chorzowa mają warunki, których piłkarz może oczekiwać.

Niebiescy przygotowania do drugiej części sezonu rozpoczną 5 stycznia. Z kolei od 21 do 24 stycznia Ruch będzie przebywał na zgrupowaniu w Wałbrzychu. W trakcie zimowej przerwy chorzowianie mają zaplanowane cztery spotkania kontrolne.

Do ligowego grania Niebiescy wrócą w weekend 7–8 lutego. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Rywalem ekipy z Chorzowa będzie Śląsk Wrocław.

