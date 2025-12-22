Reprezentant Portugalii dał zielone światło na przenosiny do Manchesteru United

Ruben Neves znajduje się na celowniku Manchesteru United. Jak ujawnił w mediach społecznościowych Sam Cohen, reprezentant Portugalii jest otwarty na przenosiny do zespołu Czerwonych Diabłów. 28-letni pomocnik chce wrócić na Wyspy Brytyjskie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Neves chce wrócić do Premier League

Manchester United gra w kratkę w obecnym sezonie i dlatego planuje kilka wzmocnień składu podczas zimowego okienka transferowego. Angielski klub chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na sukcesy w trwającej kampanii. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – liczy przede wszystkim na pozyskanie nowego pomocnika, który stanie się łącznikiem między defensywą a ofensywą.

W ten profil idealnie wpisuje się Ruben Neves, który na co dzień przywdziewa koszulkę Al-Hilal. Jak przekazał Sam Cohen, 63-krotny reprezentant Portugalii jest otwarty na przeprowadzkę na Old Trafford, co sprawia, że takie przenosiny stają się coraz bardziej realne. 28-latek myśli o powrocie do Europy po ponad dwuletnim pobycie w Arabii Saudyjskiej i preferuje transfer właśnie do Premier League.

Ruben Neves z powodzeniem występuje w barwach Al-Hilal od lipca 2023 roku, gdy trafił na Kingdom Arena za 55 milionów euro z Wolverhampton Wanderers. Portugalczyk w koszulce saudyjskiej drużyny rozegrał 106 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 25 asyst, będąc jednym z liderów tego zespołu. Serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka FC Porto na około 25 milionów euro. Jego kontrakt jest ważny jedynie do połowy 2026 roku.