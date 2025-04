Ruben Amorim jeszcze kilka tygodni wcześniej chciał pozbyć się Casemiro. Jak donosi "Football Insider", menedżer Manchesteru United zmienił podejście do brazylijskiego gwiazdora.

Casemiro odzyskał zaufanie

Ruben Amorim na początku swojej pracy marginalizował rolę Casemiro w Manchesterze United i częściej sadzał Brazylijczyka na ławce rezerwowych. Jednak ostatnie tygodnie przyniosły widoczny zwrot. 33-letni pomocnik wrócił do podstawowego składu i pokazuje, że wciąż potrafi odegrać ważną rolę w zespole Czernowych Diabłów.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Casemiro zostanie sprzedany latem. – Lubię zmieniać zdanie, jeśli zawodnicy mnie do tego przekonują i to mi się podoba. Chcę mieć w drużynie najlepszych piłkarzy – podkreślił Amorim, cytowany w serwisie „Football Insider”. W pierwszym sezonie pomocnik był jednym z najlepszych graczy w drużynie, ale z czasem jego forma pozostawiała wiele do życzenia. Przypomnijmy, że angielski klub zapłacił za reprezentanta Canarinhos w 2022 roku około 70 milionów euro.

Warto zaznaczyć, że Casemiro w ostatnich miesiącach był łączony z klubami z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. 33-latek jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników na Old Trafford, a jego odejście pozwoliłoby klubowi zaoszczędzić znaczną sumę i stworzyć miejsce dla młodszych zawodników. W tym sezonie Casemiro rozegrał 37 meczów, strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.