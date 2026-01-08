Liverpool znalazł następcę Salaha. Chodzi o skrzydłowego Barcelony

Liverpool powoli rozgląda się za następcą Mohameda Salaha. Jak dowiedział się hiszpański serwis Fichajes.net, angielski klub jest zainteresowany sprowadzeniem skrzydłowego Barcelony - Roony'ego Bardghjiego.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Roony Bardghji celem transferowym Liverpoolu

Liverpool zdaje sobie sprawę, że Mohamed Salah podczas najbliższego letniego okienka transferowego może opuścić klub z Anfield Road. Kontrakt 33-letniego skrzydłowego obowiązuje co prawda do 30 czerwca 2027 roku, jednak niemal na pewno nie zostanie wypełniony do końca. Coraz częściej w kierunku Egipcjanina spoglądają bowiem giganci z Arabii Saudyjskiej, którzy są gotowi uczynić go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie.

W związku z tym włodarze Liverpoolu rozpoczęli już poszukiwania następcy swojej największej gwiazdy. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, mistrzowie Premier League mogą postawić na nieoczywiste, lecz bardzo perspektywiczne rozwiązanie.

Na celowniku angielskiego potentata znalazł się skrzydłowy Barcelony – Roony Bardghji. Arne Slot wysoko ceni talent młodego Szweda i widziałby go w swoim zespole. Liverpool nie wyklucza złożenia oferty opiewającej na około 50 milionów euro, co byłoby kuszące dla zmagającej się z problemami finansowymi Dumy Katalonii.

Roony Bardghji w barwach hiszpańskiego potentata rozegrał dotychczas 14 spotkań, spędzając na boisku niespełna 415 minut. W tym czasie zdobył 2 bramki oraz zanotował 4 asysty. Urodzony w Kuwejcie reprezentant Szwecji wcześniej błyszczał w FC Kopenhadze, gdzie wystąpił 84 razy, strzelając 15 goli i notując 1 ostatnieg podanie. Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.