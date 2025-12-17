Flick stracił cierpliwość. Dwie gwiazdy Barcelony mają odejść tej zimy

Hansi Flick ma nadzieję, że FC Barcelona pozbędzie się Ronalda Araujo oraz Marka-Andre ter Stegena w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Niemiecki trener uważa, iż rozstanie z tymi zawodnikami pozytywnie wpłynie na szatnię zespołu Blaugrany - podaje serwis ElNacional.cat.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo oraz Ter Stegen na wylocie z Camp Nou

FC Barcelona nie planuje wzmocnień składu podczas najbliższego zimowego okienka transferowego, jednak wiele wskazuje na dwa głośne odejścia. Jak podaje kataloński serwis „ElNacional.cat”, Hansi Flick oczekuje rozstania z Ronaldem Araujo oraz Markiem-Andre ter Stegenem. Zarówno Urugwajczyk, jak i Niemiec jeszcze niedawno uchodzili za liderów szatni, natomiast obecnie są postrzegani jako problem dla zespołu Blaugrany.

Niemiecki szkoleniowiec uważa, że 26-letni stoper oraz 33-letni bramkarz negatywnie wpływają na atmosferę w drużynie Dumy Katalonii. Obaj aspirują do roli podstawowych zawodników, lecz nie znajdują się w długoterminowych planach Flicka i nie mają realnych szans na występy w wyjściowej jedenastce.

Trener mistrzów Hiszpanii zdaje sobie sprawę, iż piłkarze o takim statusie nie odnajdują się jako rezerwowi, a ich frustracja działa na niekorzyść całego zespołu. Stąd decyzja Hansiego Flicka o pożegnaniu wymienionych zawodników.

Ronald Araujo w przeszłości był łączony z transferem do Serie A oraz Premier League i niewykluczone, że temat powróci już wkrótce. Z kolei Marc-Andre ter Stegen niedawno odrzucił ofertę złożoną mu przez Besiktas Stambuł, nie chcąc przenosić się do słabszej ligi. W obu przypadkach problemem może okazać się wysoka pensja, dlatego realnym scenariuszem pozostaje także wypożyczenie.