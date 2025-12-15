Ter Stegen otrzymał propozycję od znanego klubu. Podjął decyzję

Marc-Andre ter Stegen otrzymał ofertę od Besiktasu Stambuł, która zakładała wypożyczenie z opcją wykupu. Niemiecki bramkarz nie chce jednak przenosić się do słabszej ligi i odrzucił propozycję - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Besiktas Stambuł nie sprowadzi Marka-Andre ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jest już gotowy do gry po poważnej kontuzji pleców, która wykluczyła go z rywalizacji na ponad pół roku. 33-letni bramkarz musiał przejść operację, a jego przerwa trwała aż siedem miesięcy. Doświadczony golkiper ponownie znajduje się w kadrze meczowej Barcelony i regularnie jest powoływany przez Hansiego Flicka.

Na ten moment musi jednak pogodzić się z niesatysfakcjonującą rolą rezerwowego, ponieważ niekwestionowanym numerem jeden w bramce ekipy Blaugrany pozostaje Joan Garcia. Z tego powodu coraz częściej spekuluje się o możliwej zmianie otoczenia przez Ter Stegena, który potrzebuje regularnej gry przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, niemiecki bramkarz otrzymał ofertę od Besiktasu Stambuł. Propozycja zakładała wypożyczenie z opcją wykupu, na co najprawdopodobniej przystałaby FC Barcelona. Ostatecznie jednak sam zawodnik odrzucił zaloty tureckiego giganta, nie chcąc przenosić się do słabszej ligi. Warto dodać, iż w ostatnich miesiącach łączono go również z możliwymi przenosinami do Premier League.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach katalońskiego potentata rozegrał łącznie 422 spotkania, wpuścił 416 bramek i zachował 175 czystych kont. Ter Stegen sięgnął po sześć tytułów mistrza Hiszpanii, tyle samo Pucharów Króla oraz jeden triumf w Lidze Mistrzów.