Ter Stegen otrzymał propozycję od znanego klubu. Podjął decyzję

19:48, 15. grudnia 2025 20:11, 15. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Marc-Andre ter Stegen otrzymał ofertę od Besiktasu Stambuł, która zakładała wypożyczenie z opcją wykupu. Niemiecki bramkarz nie chce jednak przenosić się do słabszej ligi i odrzucił propozycję - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Marc-Andre ter Stegen
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Besiktas Stambuł nie sprowadzi Marka-Andre ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen jest już gotowy do gry po poważnej kontuzji pleców, która wykluczyła go z rywalizacji na ponad pół roku. 33-letni bramkarz musiał przejść operację, a jego przerwa trwała aż siedem miesięcy. Doświadczony golkiper ponownie znajduje się w kadrze meczowej Barcelony i regularnie jest powoływany przez Hansiego Flicka.

Na ten moment musi jednak pogodzić się z niesatysfakcjonującą rolą rezerwowego, ponieważ niekwestionowanym numerem jeden w bramce ekipy Blaugrany pozostaje Joan Garcia. Z tego powodu coraz częściej spekuluje się o możliwej zmianie otoczenia przez Ter Stegena, który potrzebuje regularnej gry przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

POLECAMY TAKŻE

Joan Laporta
Real wściekły po zeznaniach Laporty. Ostra reakcja po zachowaniu La Liga
Robert Lewandowski
Lewandowski niepewny występu w Pucharze Króla. Flick zabrał głos
Hansi Flick
FC Barcelona zagięła parol na gwiazdkę Manchesteru United

Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, niemiecki bramkarz otrzymał ofertę od Besiktasu Stambuł. Propozycja zakładała wypożyczenie z opcją wykupu, na co najprawdopodobniej przystałaby FC Barcelona. Ostatecznie jednak sam zawodnik odrzucił zaloty tureckiego giganta, nie chcąc przenosić się do słabszej ligi. Warto dodać, iż w ostatnich miesiącach łączono go również z możliwymi przenosinami do Premier League.

44-krotny reprezentant Niemiec jest wychowankiem Borussii Monchengladbach, z której w 2014 roku trafił do Barcelony. W barwach katalońskiego potentata rozegrał łącznie 422 spotkania, wpuścił 416 bramek i zachował 175 czystych kont. Ter Stegen sięgnął po sześć tytułów mistrza Hiszpanii, tyle samo Pucharów Króla oraz jeden triumf w Lidze Mistrzów.