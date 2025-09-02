Flick odstawił gwiazdę od składu. To może być transfer

Ronald Araujo stracił miejsce w podstawowym składzie Barcelony. Zdaniem portalu ElNacional.cat urugwajski stoper nie do końca odnajduje się w stylu gry preferowanym przez Hansiego Flicka. W przyszłości może to poskutkować odejściem 26-letniego obrońcy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo odejdzie z Barcelony?

Tego lata Inigo Martinez opuścił Barcelonę na rzecz Al-Nassr. Dlatego Hansi Flick musi eksperymentować i szukać nowych rozwiązań w formacji defensywnej. Niemiecki trener wyraźnie pokazuje, że nie jest w pełni przekonany do duetu Ronald Araujo – Pau Cubarsi, który funkcjonował na początku obecnego sezonu. Choć Urugwajczyk przez ostatnie lata uchodził za lidera obrony, jego współpraca z młodym wychowankiem katalońskiego klubu nie spełnia oczekiwań sztabu szkoleniowego. Tymczasem 18-letni Cubarsi zyskał pełne zaufanie niemieckiego trenera i zdaje się być absolutnie nie do ruszenia.

W ostatnich meczach Flick testował różne rozwiązania, aby znaleźć dla niego najlepszego partnera. W starciu z Rayo Vallecano szkoleniowiec postawił na duet Andreas Christensen – Eric Garcia. Duńczyk zaprezentował się solidnie, imponując spokojem w rozegraniu oraz umiejętnością wprowadzania piłki, co ma ogromne znaczenie w systemie Flicka opartym na utrzymaniu się przy futbolówce. Eric Garcia traktowany jest raczej jako opcja rezerwowa, mogąca wypełniać także role na bokach defensywy. Coraz więcej wskazuje na to, że to właśnie Christensen może zostać stałym partnerem dla Cubarsiego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuacja Araujo staje się więc niepewna i może zakończyć się odejściem tego zawodnika w jednym z najbliższych okien transferowych – podaje serwis ElNacional.cat. Choć 26-letni Urugwajczyk znajduje się w gronie kapitanów i jest jednym z liderów drużyny, jego styl gry nie do końca wpisuje się w wizję Flicka. Niemiec stawia na defensywę, która wyróżnia się spokojem w rozegraniu i jest dobrze zorganizowana taktycznie. Ronald Araujo w minionym okienku był poważnie łączony z przejściem do Juventusu, ale ostatecznie został na Camp Nou. Być może temat przeprowadzki stopera do Turynu ożyje za pół roku.