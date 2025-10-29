UEFA przegrała proces przeciwko Superlidze. Tymczasem konkretny komunikat w tej sprawie wystosował Real Madryt, mając jasne oczekiwania w związku z takim obrotem wydarzeń.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt będzie domagał się odszkodowania od UEFA

UEFA znalazła się w trudnym położeniu po przegraniu procesu, który był konsekwencją praktyk i zachowań antykonkurencyjnych. Już w maju 2024 roku Sąd Arbitrażowy w Madrycie częściowo uwzględnił roszczenia organizatorów Superligi i orzekł, aby FIFA i UEFA zaprzestały swoich praktyk.

Tymczasem w środę, 29 października, Sąd Okręgowy w Madrycie odrzucił apelację złożoną przez UEFA, La Ligę i Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF). Tym samym Real Madryt ma plan, aby ubiegać się o znaczne odszkodowanie związane z poniesionymi szkodami.

Gigant ligi hiszpańskiej opublikował w swoich mediach specjalny komunikat, przekazując, że w 2025 roku prowadził liczne negocjacje z UEFA w sprawie znalezienia rozwiązań, ale finalnie nie osiągnął żadnych zobowiązań dotyczących: zwiększenia przejrzystości zarządzania, stabilności finansowej, ochrony zdrowia zawodników ani poprawy doświadczeń kibiców, w tym bezpłatnych i globalnie dostępnych transmisji, jak miało to miejsce w przypadku Klubowych Mistrzostw Świata FIFA.

„Klub ogłasza, że będzie nadal działał na rzecz światowej piłki nożnej i jej kibiców, jednocześnie domagając się od UEFA odszkodowania za poniesione znaczne szkody” – przekazało biuro prasowe Realu w specjalnym oświadczeniu.

Real Madryt ma rację, domagając się odszkodowania od UEFA? Tak, UEFA powinna ponieść konsekwencje

Nie, Real przesadza

Trudno powiedzieć. Obie strony mają swoje racje Tak, UEFA powinna ponieść konsekwencje 100%

Nie, Real przesadza 0%

Trudno powiedzieć. Obie strony mają swoje racje 0% 8+ Votes

Tymczasem już w najbliższą sobotę Królewskich czeka kolejne starcie ligowe. Zmierzą się na swoim stadionie z Valencią. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

