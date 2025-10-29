Superliga wróciła na scenę. Real rusza po odszkodowanie od UEFA

15:57, 29. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Real Madryt

UEFA przegrała proces przeciwko Superlidze. Tymczasem konkretny komunikat w tej sprawie wystosował Real Madryt, mając jasne oczekiwania w związku z takim obrotem wydarzeń.

Florentino Perez
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt będzie domagał się odszkodowania od UEFA

UEFA znalazła się w trudnym położeniu po przegraniu procesu, który był konsekwencją praktyk i zachowań antykonkurencyjnych. Już w maju 2024 roku Sąd Arbitrażowy w Madrycie częściowo uwzględnił roszczenia organizatorów Superligi i orzekł, aby FIFA i UEFA zaprzestały swoich praktyk.

Tymczasem w środę, 29 października, Sąd Okręgowy w Madrycie odrzucił apelację złożoną przez UEFA, La Ligę i Królewską Hiszpańską Federację Piłki Nożnej (RFEF). Tym samym Real Madryt ma plan, aby ubiegać się o znaczne odszkodowanie związane z poniesionymi szkodami.

Gigant ligi hiszpańskiej opublikował w swoich mediach specjalny komunikat, przekazując, że w 2025 roku prowadził liczne negocjacje z UEFA w sprawie znalezienia rozwiązań, ale finalnie nie osiągnął żadnych zobowiązań dotyczących: zwiększenia przejrzystości zarządzania, stabilności finansowej, ochrony zdrowia zawodników ani poprawy doświadczeń kibiców, w tym bezpłatnych i globalnie dostępnych transmisji, jak miało to miejsce w przypadku Klubowych Mistrzostw Świata FIFA.

„Klub ogłasza, że będzie nadal działał na rzecz światowej piłki nożnej i jej kibiców, jednocześnie domagając się od UEFA odszkodowania za poniesione znaczne szkody” – przekazało biuro prasowe Realu w specjalnym oświadczeniu.

Real Madryt ma rację, domagając się odszkodowania od UEFA?

  • Tak, UEFA powinna ponieść konsekwencje
  • Nie, Real przesadza
  • Trudno powiedzieć. Obie strony mają swoje racje
  • Tak, UEFA powinna ponieść konsekwencje 100%
  • Nie, Real przesadza 0%
  • Trudno powiedzieć. Obie strony mają swoje racje 0%

8+ Votes

Tymczasem już w najbliższą sobotę Królewskich czeka kolejne starcie ligowe. Zmierzą się na swoim stadionie z Valencią. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Real Madryt miażdży konkurencję! Nowe dane Opty nie pozostawiają złudzeń