AS Roma podjęła decyzje w sprawie Angelino. "Giallorossi" postanowili wykupić hiszpańskiego wahadłowego z RB Lipsk. Kwota transakcji ma wynieść 5 milionów euro - podaje Nicolo Schira.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Angelino

AS Roma wykupi Angelino

Miniony sezon zakończył się katastrofą dla AS Romy. „Giallorossi” do ostatniej kolejki liczyli na awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, ale ich plany pokrzyżowała Atalanta Bergamo. Zatem „Giallorossi” będą reprezentowali Italię w Lidze Europy, a władze klubu rozpoczęły pracę na rynku transferowym, aby wzmocnić zespół dla Daniele De Rossiego.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że AS Roma wkrótce może dokonać pierwszego transferu. Włoski dziennikarz zdradził, że stołeczny klub jest zdecydowany na skorzystanie z opcji wykupu wypożyczonego Angelino z RB Lipsk. Koszt transakcji ma wynieść zaledwie 5 milionów euro, a hiszpański wahadłowy miałby związać się z „Giallorossimi” trzyletnią umową.

Angelino do zespołu Romy dołączył w zimowym okienku transferowym. Wówczas Włochom udało się przekonać stronę, aby zakończyła wypożyczenie do Galatasaray. RB Lipsk natychmiastowo się na to zgodził, ponieważ liczył na zarobek ze sprzedaży Hiszpana. Z wieści przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Niemcom wreszcie się udało dopiąć swego.

Wychowanek akademii Manchesteru City w koszulce AS Romy rozegrał łącznie 20 spotkań. W tym czasie Angelino zdołał zanotować jedną asystę. A miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Empoli. Był to ostatnim meczu sezonu 2023/24 w rozgrywkach Serie A.

