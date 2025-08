AS Roma ma nowego defensora na pokładzie. Do zespołu Gian Piero Gasperiniego trafił Daniele Ghilardi. Włoch dotychczas reprezentował barwy Hellasu Verona.

AS Roma

Źródło: AS Roma

PressFocus Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Oficjalnie: Daniele Ghilardi nowym zawodnikiem AS Romy

AS Roma przechodzi przebudowę. Wraz z przyjściem Gian Piero Gasperiniego na ławkę trenerską zmieniły się również plany transferowe klubu. Giallorossi dotychczas dopięli kilka interesujących inwestycji. Do drużyny trafił m.in. Wesley z Flamengo za kwotę 25 milionów euro. To nie koniec wzmocnień stołecznego zespołu. Dopięto bowiem niezwykle interesujące wzmocnienie.

W sobotni poranek AS Roma przekazała swoim kibicom bardzo dobrą wiadomość. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej został ogłoszony transfer defensora. Drużyna prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego została wzmocniona przez Daniele Ghilardiego, który dotychczas reprezentował barwy Hellasu Verona. Włoski defensor związał się z nowym zespołem umową, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2030 roku.

AS Roma sięgnęła głęboko do portfela, aby sprowadzić Daniele Ghilardiego. Koszt transferu defensora wyniósł łącznie ponad 11 milionów euro. Włoch od dłuższego czasu znajdował się na celowniku Giallorossich. Rzymianie rywalizowali o niego z Brighton & Hove Albion. Ostatecznie jednak lepsza w tym starciu okazała się drużyna z Serie A.

Daniele Ghilardi to niezwykle utalentowany piłkarz. Nowy zawodnik AS Romy ma za sobą niezwykle udane młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W minionym sezonie 22-latek był również kluczową postacią Hellasu Verona. Defensor rozegrał w nim 24 spotkania w barwach zespołu ze Stadio Marcantonio Bentegodi.