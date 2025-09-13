Roma straci wielki talent? Zgłosił się czołowy klub Premier League

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Nicolo Pisilli może wzmocnić Newcastle United

AS Roma zainauguruje niedzielne zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek Serie A. Tego dnia podopieczni Gian Piero Gasperiniego zmierzą się przed własną publicznością z Torino. Giallorossi mają za sobą aktywne lato, w którym dokonali interesujących wzmocnień. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Wesleya, który już zdążył przedstawić się kibicom ze Stadio Olimpico.

Tymczasem z obozu AS Romy napływają do nas nowe informacje transferowe. „Radio Radio” przekazuje, że drużyna Gian Piero Gasperiniego może zostać osłabiona w zimowym okienku. Szeregi zespołu opuścić może Niccolo Pisilli. Utalentowany Włoch jest blisko przeprowadzki do Premier League. O jego przyjście mocno zabiega Newcastle United.

Anglicy są zdeterminowani, aby pozyskać Niccolo Pisillego. Wspomniane źródło zaznacza, że włacze z St. James’s Park zaoferują za pomocnika 20 milionów euro. Obecnie nie jest znane stanowisko AS Romy. Włosi jednak mają poważny problem z Finansowym Fair Play, przez co mogą być zmuszeni do rozstania ze swoim zawodnikiem. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się cała sytuacja.

Niccolo Pisilli dotychczas rozegrał 44 spotkania w seniorskich barwach AS Romy. W tym czasie młodzieżowy reprezentant Italii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.