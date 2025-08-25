Real Madryt wciąż nie dostał oferty. Rodrygo na radarach gigantów

Real Madryt wyczekuje ofert za jedną ze swoich gwiazd. Rodrygo jest celem transferowym gigantów Premier League, ale żaden nie podjął jeszcze konkretnych kroków - informuje "Marca".

fot. Brazil Photo Press Na zdjęciu: Rodrygo

Anglicy w grze o Rodrygo. Real czeka na oferty

Rodrygo w niedzielę wystąpił od pierwszej minuty w meczu Realu Madryt. Xabi Alonso wreszcie na niego postawił, odpowiadając tym samym na wątpliwości dotyczące jego potencjalnej niechęci do tego zawodnika. Nie przesądza to jednak o pozostaniu gwiazdora na Santiago Bernabeu. Niewykluczone, że zaraz wróci na ławkę rezerwowych, a oczekuje regularnych występów w pierwszym składzie. Temat jego przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie wciąż jest aktualny, a Królewscy nie wykluczają sprzedaży.

W tym przypadku brakuje jednak konkretów ze strony angielskich gigantów. „Marca” potwierdza, że interesują się nim czołowe kluby Premier League, w tym Manchester City, Arsenal oraz Liverpool. Real Madryt wciąż czeka na jakąkolwiek ofertę, wyceniając Rodrygo na około 90 milionów euro.

Prawdopodobnie kluczową rolę musi tu odegrać sam Rodrygo. Jeśli zdecydowanie stwierdzi, że chce opuścić Real Madryt, zacznie się prawdziwa batalia o jego podpis. Pep Guardiola to olbrzymi sympatyk jego umiejętności – Manchester City jest gotowe poświęcić Savinho, byle tylko sprowadzić Rodrygo. Real Madryt również wyczekuje jego konkretnej odpowiedzi. Do tej pory zakładał, że będzie kontynuował karierę w Hiszpanii.

🚨 Manchester City, Arsenal and Liverpool have interest in signing Rodrygo, but Real Madrid are yet to receive a single bid.



(Source: @marca) pic.twitter.com/zhHApWr3g6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 25, 2025

Umowa 24-letniego Rodrygo obowiązuje do 2028 roku. Real nie ma więc ciśnienia na sprzedaż, ale zrobi to, jeśli będzie do tego dążył sam zawodnik.