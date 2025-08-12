Guardiola podziwia gwiazdora Realu Madryt. Hiszpan chce tego transferu

Pep Guardiola jest wielkim fanem Rodrygo z Realu Madryt. Serwis SPORT przekonuje, że Manchester City może okazać się dla gwiazdora idealnym kołem ratunkowym.

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Guardiola podziwia Rodrygo. Gwiazdor zamieni Real Madryt na Man City?

Rodrygo przeżywa najtrudniejszy okres, odkąd trafił do Realu Madryt. Rola Brazylijczyka w pierwszej drużynie systematycznie maleje. Przyjście Kyliana Mbappe oraz niepodważalna pozycja Viniciusa sprawiły, że naturalna dla niego lewa strona boiska jest mocno obsadzona.

Wydaje się, że Xabi Alonso nie widzi miejsca dla Rodrygo. Nowy trener Królewskich nie stawiał na skrzydłowego podczas Klubowych Mistrzostw Świata i według wielu ekspertów był to jasny sygnał dla piłkarza. Od początku tego turnieju w mediach trwa debata na temat przyszłości Brazylijczyka.

Tymczasem Manchester City widzi w Rodrygo okazję transferową. Pep Guardiola od dawna podziwia jego umiejętności. Hiszpan pamięta jego występ przeciwko City w Lidze Mistrzów w 2022 roku, gdy Brazylijczyk w kilka minut odwrócił losy półfinału. Właśnie tę wersję zawodnika szkoleniowiec chciałby odzyskać. Według Denisa Iglesiasa z serwisu SPORT zespół Obywateli mógłby być idealnym miejscem na odbudowę formy skrzydłowego.

Real wycenia 23-latka na około 100 milionów euro, choć taka kwota wydaje się trudna do uzyskania przy jego obecnej dyspozycji. Mimo to zainteresowanie jest spore. Oprócz City, w grze ma być także Bayern Monachium.