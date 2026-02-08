Rodrygo coraz bliżej Premier League. Dwie potęgi walczą o jego podpis

Liverpool oraz Manchester United staną do walki o pozyskanie Rodrygo w letnim okienku transferowym. Real Madryt jest otwarty na sprzedaż brazylijskiego skrzydłowego, oczekując sporego zarobku - podaje hiszpańska strona OkDiario.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Liverpool i Manchester United interesują się Rodrygo

Rodrygo był łączony z odejściem z Realu Madryt już w kilku ostatnich okienkach transferowych. Brazylijski skrzydłowy ostatecznie pozostał w drużynie Królewskich, jednak wiele wskazuje na to, że latem tego roku zmieni otoczenie. Florentino Perez szykuje wówczas przebudowę składu, a 25-letni zawodnik może stać się ofiarą zapowiadanej rewolucji. Ewentualny transfer Rodrygo wydaje się więc coraz bardziej prawdopodobny.

Prawy napastnik niemal na pewno nie będzie jednak narzekał na brak ofert. Jak podaje hiszpański serwis „OkDiario”, w walce o podpis Brazylijczyka staną bowiem Liverpool oraz Manchester United. Kluby z Premier League chcą wykorzystać niepewną sytuację piłkarza i są gotowe zaoferować za niego kilkadziesiąt milionów euro.

Wcześniej w kontekście potencjalnego zakontraktowania Rodrygo pojawiali się w mediach także inni giganci – Manchester City, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain oraz Al-Hilal – co pokazuje, że zainteresowanie atakującym jest naprawdę duże.

37-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach Realu Madryt od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z Santosu, którego jest wychowankiem. W koszulce ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 296 spotkań, zdobywając 71 bramek i notując 57 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na około 60 milionów euro, a jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązuje do 2028 roku.