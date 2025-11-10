Rodrygo chce odejść z Realu Madryt i wskazał kierunek transferu

Rodrygo ma dość braku regularnej gry i rozważa zmianę klubu w styczniu. Real Madryt jest otwarty na sprzedaż piłkarza. Pod uwagę nie będzie brane wypożyczenie - donosi ESPN Brasil.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt sprzeda Rodrygo! Transfer do Premier League blisko

Real Madryt w ostatnich miesiącach przeszedł dużą metamorfozę w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w ostatnich latach. Xabi Alonso, który zastąpił w roli trenera Carlo Ancelottiego ustawił drużynę według własnego pomysłu. Jedną z postaci, która najbardziej ucierpiała na zmianie szkoleniowca jest Rodrygo. Brazylijczyk stał się drugoplanową postacią i zawodnikiem rezerwowym.

O tym, że może opuścić Real, pisano już w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. Duże zainteresowanie piłkarzem wykazywali przedstawiciele Premier League. Najczęściej łączono go z Arsenalem i Manchesterem City, lecz latem do zmiany barw nie doszło.

Wiele wskazuje na to, że historia Brazylijczyka w Madrycie zmierza do końca. Z doniesień serwisu ESPN Brasil wynika, że Rodrygo nie jest zadowolony ze swojej roli w klubie. W jego głowie pojawia się coraz więcej myśli o odejściu w styczniu. Królewscy są gotowi na rozstanie z piłkarzem, ale pod jednym warunkiem. W grę wchodzi tylko transfer definitywny, a oferty wypożyczenia będą odrzucane.

Co ciekawe Rodrygo wskazał kierunek transferu. Wygląda na to, że 24-latek nie porzucił marzeń o grze w Anglii, ponieważ chce trafić do Premier League. Ostatnio hiszpańskie media sugerowały, że potencjalna kwota transferu może wynieść jedynie 50 mln euro.

Rodrygo trafił do Realu Madryt latem 2019 roku z Santosu za 45 mln euro. Łącznie dla Los Blancos wystąpił w 283 meczach, w których zdobył 68 goli i zanotował 53 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2028 roku.