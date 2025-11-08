Real Madryt ma dość Rodrygo! Sprzedadzą go za grosze

Real Madryt ma dość nierównej gry Rodrygo, więc Brazylijczyk trafił na listę transferową. Nowa wycena jest wręcz promocją na rynku. Królewscy zadowolą się kwotą 50 mln euro - donosi Defensa Central.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

50 milionów euro za Rodrygo! Real chce się go pozbyć

Real Madryt w najbliższych miesiącach będzie musiał podjąć ważne decyzje ws. przyszłości kilku zawodników. Pod znakiem zapytania stoi m.in. kwestia kontraktu Viniciusa Juniora. Brazylijczyk wciąż nie przedłużył wygasającej latem 2027 roku umowy. Niepewny dalszego pobytu w stolicy Hiszpanii jest również Rodrygo. W jego przypadku rozchodzi się jednak o brak gry i nierówną formę.

Z informacji Defensa Central wynika, że w klubie są sfrustrowani formą Rodrygo. Dlatego też postanowili, że definitywnie wystawią go na listę transferową. Co ciekawe podjęto decyzję, że kwota minimalna wyniesie jedynie 50 milionów euro. Biorąc pod uwagę aktualne kwoty wydawane na zawodników, powyższa suma jest promocją na rynku transferowym.

24-latek od momentu zmiany trenera nie może liczyć na pewne miejsce w wyjściowej jedenastce. Xabi Alonso widzi w nim nie więcej niż zawodnika rezerwowego używanego jedynie do rotacji składem. Za kadencji Hiszpana rozegrał 12 spotkań, lecz tylko 3 w pierwszym składzie. Łącznie na boisku spędził 348 minut.

Rodrygo trafił do Realu latem 2019 roku za kwotę 45 milionów euro. Jak dotąd dla Królewskich rozegrał 282 spotkania, w których zdobył 68 goli i zanotował 53 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.