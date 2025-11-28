Man City dołącza do wyścigu o diament. Guardiola chce swojego rodaka

Rodrigo Mendoza jest rozchwytywany na rynku transferowym. Do Realu Madryt, Juventusu oraz Arsenalu w wyścigu o podpis hiszpańskiego pomocnika właśnie dołączył Manchester City - donosi brytyjska gazeta Daily Mail.

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rodrigo Mendoza łączony z Manchesterem City

Rodrigo Mendoza pokazuje się ze znakomitej strony w obecnym sezonie La Ligi, imponując w barwach beniaminka hiszpańskiej ekstraklasy – Elche CF. 20-letni pomocnik swoją świetną postawą przykuł uwagę takich gigantów jak Real Madryt, Juventus czy Arsenal. Teraz do walki o jego podpis dołączył kolejny wielki klub, co tylko potwierdza, że młody Hiszpan wyrasta na jedną z rewelacji rozgrywek.

Jak podaje brytyjska gazeta „Daily Mail”, utalentowany piłkarz wzbudził bowiem zainteresowanie również Manchesteru City. Trener ekipy The Citizens – Pep Guardiola – ceni swojego rodaka i widziałby go w swojej drużynie jako wzmocnienie środka pola.

Klauzula odstępnego zawodnika wynosi jedynie 20 milionów euro, co jest nie lada okazją na aktualnym rynku transferowym. Jego ewentualna przeprowadzka na Etihad Stadium wydaje się bardziej prawdopodobna latem.

Rodrigo Mendoza jest wychowankiem Elche CF, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki w klubowej akademii. Do pierwszego zespołu awansował w 2023 roku i od tamtej pory rozegrał łącznie 61 spotkań, zdobywając 6 bramek oraz notując 2 asysty. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 9 milionów euro, choć za młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii trzeba będzie zapłacić ponad dwa razy tyle. Kontrakt zdolnego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.