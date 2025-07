Leo Messi ściąga swojego kolegę. Duże wzmocnienie Interu Miami

Rodrigo De Paul przeniesie się do Interu Miami, gdzie będzie dzielił szatnię ze swoim rodakiem, Leo Messim - podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

SFSI / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Rodrigo De Paul przejdzie do Interu Miami

Inter Miami jest jednym z najlepszych klubów rywalizujących w rozgrywkach Major League Soccer. Przypomnijmy, że koszulkę drużyny Flamingów na co dzień przywdziewają między innymi Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets czy Jordi Alba. W najbliższych dniach do amerykańskiego zespołu dołączy kolejna gwiazda światowego formatu, a tak przynajmniej uważa Fabrizio Romano. Mianowicie, włoski dziennikarz poprzez swoje słynne „here we go” poinformował o zbliżających się przenosinach Rodrigo De Paula.

31-letni pomocnik lada moment przejdzie niezbędne testy medyczne, po których podpisze czteroletni kontrakt z Interem Miami. Transfer jest już na ostatniej prostej – oficjalnego potwierdzenia możemy spodziewać się w każdej chwili. Atletico Madryt zarobi około 15 milionów euro na sprzedaży swojego zawodnika. Rodrigo De Paul w ekipie z Florydy będzie dzielił szatnię z wyżej wspomnianym Leo Messim. Obaj piłkarze doskonale się znają z reprezentacji Argentyny, a prywatnie od wielu lat się przyjaźnią.

Rodrigo De Paul z powodzeniem występował w barwach Atletico Madryt od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Estadio Metropolitano za 35 milionów euro z Udinese Calcio. Środkowy pomocnik w koszulce stołecznej ekipy rozegrał łącznie 187 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 26 asyst, ale nie sięgnął z tym klubem po żadne trofeum. Wcześniej przywdziewał także koszulki Valencii oraz macierzystej drużyny – Racing Club. Portal „Transfermarkt” szacuje aktualną wartość rynkową mistrza świata z 2022 roku na około 25 milionów euro.