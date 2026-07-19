Rodri chce dołączyć do Realu Madryt. Królewscy zdecydowali

Rodri jest gotowy i chętny dołączyć do Realu Madryt tego lata. Królewscy jednak zdecydowali, że nie chcą tego transferu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Larguero".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Real nie chce transferu Rodriego

Real Madryt tego lata dokonał już kilku bardzo wartościowych transferów. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten jeszcze jeden, najważniejszy ruch dopiero przed nimi. Od dłuższego czasu mówi się bowiem o chęci pozyskania Michaela Olise z Bayernu Monachium. Francuz ma być chętny na taki ruch, ale na drodze stają władze niemieckiego ruchu. To zupełnie przeciwnie niż w przypadku innego gracza, tym razem do linii pomocy.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Larguero”, ale też inne hiszpańskie media, chętny i gotowy do dołączenia do Realu Madryt jest Rodri. Gwiazdor Manchesteru City oraz czołowy piłkarz reprezentacji Hiszpanii już wcześniej był wymieniany w kontekście wzmocnienia środka pola. Teraz jednak władze Królewskich zdecydowały, że nie chcą transferu Hiszpana do swojego zespołu i to nawet pomimo ustępstw, na które gotów byłby pójść Rodri.

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Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwie bramki. Łącznie ten 30-letni defensywny pomocnik, który na swoim koncie ma Złotą Piłkę, rozegrał prawie 300 spotkań dla zespołu Manchesteru City. W przeszłości związany był z Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 50 milionów euro. Na koncie Rodriego jest 70 gier w reprezentacji La Furia Roja.

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