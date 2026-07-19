Arsenal dokona kontrowersyjnego transferu. Bierze byłego piłkarza Tottenhamu

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Elijah Upson zasili szeregi Arsenalu

Arsenal pozostaje aktywny podczas letniego okienka transferowego. Londyński klub sfinalizował już wykup Piero Hincapie oraz pozyskał Illana Mesliera, wzmacniając skład przed nowym sezonem. Władze Kanonierów nie koncentrują się jednak wyłącznie na piłkarzach gotowych do natychmiastowej gry w pierwszym zespole. Równie dużą wagę przykładają do sprowadzania utalentowanej młodzieży, która w przyszłości może stanowić o sile drużyny The Gunners. Kolejnym ruchem wpisującym się w tę strategię ma być pozyskanie jednego z najbardziej obiecujących angielskich defensorów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, o krok od przeprowadzki na Emirates Stadium jest bowiem Elijah Upson. 18-letni środkowy obrońca uzgodnił już warunki długoterminowego kontraktu z Arsenalem i wkrótce powinien zostać oficjalnie zaprezentowany. Ten transfer wzbudza spore emocje, ponieważ młody stoper do tej pory rozwijał się w akademii odwiecznego rywala Kanonierów – Tottenhamu Hotspur. Co więcej, Arsenal nie zapłaci za perspektywicznego zawodnika ani jednego funta, gdyż Upson trafi do ekipy The Gunners na zasadzie wolnego transferu.

Osiemnastolatek jest wychowankiem klubu z białej części północnego Londynu i choć nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie Tottenhamu, to należał do wyróżniających się zawodników zespołów juniorskich. W poprzednim sezonie rozegrał 23 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Młodzieżowy reprezentant Anglii może występować zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie defensywy, co czyni go niezwykle uniwersalnym piłkarzem. W Arsenalu liczą, że w najbliższych latach rozwinie swój potencjał, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości zadebiutuje w seniorskiej drużynie.

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