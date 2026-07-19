Milan zagiął parol na doświadczonego pomocnika. To byłby ciekawy ruch

AC Milan może wzmocnić swoją linię pomocy. Jak dowiedział się Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na San Siro jest bowiem Pierre-Emile Hojbjerg.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pierre-Emile Hojbjerg łączony z Milanem

AC Milan rozpoczyna nowy rozdział pod wodzą Rubena Amorima, który zastąpił Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera ekipy Rossonerich. Władze włoskiego giganta postanowiły spełnić oczekiwania nowego szkoleniowca i od początku letniego okna transferowego aktywnie działają na rynku. Na San Siro trafili już Goncalo Ramos oraz Mario Gila, a łączny koszt obu transakcji przekroczył 100 milionów euro. To jednak nie koniec ambitnych planów mediolańskiego klubu, który chce zbudować skład zdolny do walki o najważniejsze trofea.

Milan zamierza wzmocnić również linię pomocy. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku potentata z Italii znalazł się Pierre-Emile Hojbjerg. Ruben Amorim liczy na sprowadzenie rutynowanego zawodnika, który zwiększyłby rywalizację w środku pola i wniósł do zespołu Rossonerich cenne doświadczenie. Co istotne, Olympique Marsylia ma być otwarty na sprzedaż 30-letniego Duńczyka, co znacząco zwiększa szanse na przeprowadzenie transferu jeszcze podczas obecnego okienka.

Hojbjerg reprezentuje barwy drużyny Olimpijczyków od lipca 2024 roku. Najpierw trafił do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z Tottenhamu Hotspur, a po roku został wykupiony za niespełna 15 milionów euro. Ceniony pomocnik, który wcześniej występował również w Bayernie Monachium oraz Southampton, ma za sobą udany sezon. W 43 meczach zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst. Jego wartość rynkowa jest aktualnie szacowana na 10-20 milionów euro, a kontrakt weterana z Olympique’iem Marsylia obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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