Rodado zostanie w Wiśle Kraków? Gwiazdor zabrał głos

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość – mówi Rodado

Wisła Kraków po raz kolejny nie wywalczyła awansu do PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda tym razem przegrała w półfinale baraży z Miedzią Legnica (0:1). Tym samym w przyszłym sezonie po raz czwarty będą rywalizować w rozgrywkach na poziomie pierwszej ligi.

Brak awansu postawił pod znakiem zapytania przyszłość najlepszych zawodników. Niewykluczone, że latem z Wisłą pożegna się kilku zawodników. Wiadomo również, że dużym zainteresowaniem na rynku transferowym cieszy się Angel Rodado. O hiszpańskiego napastnika zabiegają nie tylko zagraniczne kluby, ale również polskie. W rozmowie z portalem Piłka Nożna 28-latek odniósł się do swojej przyszłości.

– Na razie nie chcę o tym myśleć, w końcu mam ważny kontrakt z klubem. Nie wiem, co się wydarzy. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. To nie jest moment na takie myśli. To ciężkie chwile dla mnie i dla drużyny. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to przepracować tę „żałobę” i zregenerować umysł – powiedział Angel Rodado w rozmowie z portalem Piłka Nożna.

Rodado trafił do Wisły Kraków latem 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z UD Ibiza. W barwach Białej Gwiazdy zdobył 66 goli i zaliczył 17 asyst w 109 meczach. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro.