Robert Lewandowski trafi do Madrytu? To byłaby sensacja

Atletico Madryt obserwuje sytuację Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski niemal na pewno odejdzie z Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu. 37-letni napastnik ma ważny kontrakt z katalońskim klubem tylko do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że tamtejsze władze nie zamierzają go przedłużać. Działacze Blaugrany planują odmłodzenie składu oraz przebudowę ofensywy, co oznacza, iż kapitan reprezentacji Polski wkrótce zapewne opuści Camp Nou. W związku z tym Lewandowski będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, co stanowi ogromną okazję dla wielu europejskich drużyn. Pozyskanie tak doświadczonego snajpera bez konieczności płacenia odstępnego byłoby niezwykle atrakcyjną perspektywą.

W ostatnich tygodniach Robert Lewandowski był łączony z przeprowadzką do Milanu, który od dawna poszukuje klasowego napastnika mogącego zagwarantować regularne gole. Zainteresowanie wykazuje również Fenerbahce Stambuł, które chce wzmocnić swój skład przed walką o mistrzostwo Turcji. Jak donosi serwis „Fichajes.net”, do gry o podpis Polaka może włączyć się także Atletico Madryt. Stołeczny klub widzi w Lewandowskim idealne uzupełnienie swojej linii ataku i liczy, że powtórzy manewr sprzed kilku lat z Luisem Suarezem, który również zamienił Camp Nou na Estadio Metropolitano, prowadząc zespół Diego Simeone do tytułu mistrza Hiszpanii w sezonie 2020/2021.

Co ciekawe, jednym z kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego w Katalonii jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Zatem niewykluczone, że obaj zawodnicy zamienią się ekipami, choć sprowadzenie Argentyńczyka byłoby bardzo kosztowne. 161-krotny reprezentant Polski może pochwalić się niezwykle bogatą karierę – grał między innymi w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium oraz Barcelonie, zdobywając liczne trofea i wiele tytułów króla strzelców. W aktualnej kampanii 37-letni snajper rozegrał dziewięć meczów, w których zdobył cztery bramki. Niezależnie od kierunku, jaki wybierze, jego zbliżający się wielkimi krokami transfer z pewnością odbije się szerokim echem w piłkarskim świecie.