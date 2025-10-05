Lewandowski w Milanie?! Transfer możliwy pod jednym warunkiem

Robert Lewandowski może zamienić FC Barcelonę na AC Milan. Marco Guidi w rozmowie z WP Sportowe Fakty zdradził, czy taki transfer jest możliwy. Okazuje się, że musi zostać spełniony jeden warunek.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Milan nie może sobie pozwolić na duże wynagrodzenie dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski w lipcu 2022 roku został pierwszym polskim piłkarzem, który trafił do FC Barcelony. Katalończycy zapłacili za napastnika Bayernu Monachium 45 milionów euro. Inwestycja szybko się zwróciła, ponieważ 37-latek świetnie odnalazł się w klubie. W przeciągu trzech lat Duma Katalonii dwukrotnie zdobyła mistrzostwo, a Polak strzelił 105 goli w 155 meczach.

Wszystko wskazuje na to, że w połowie przyszłego roku Lewandowski opuści Barcelonę. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. Póki co nic nie wskazuje na to, aby Blaugrana zaproponowała mu nową umowę. Co więcej, ostatnio pojawiły się plotki łączące napastnika z Serie A. Kapitan reprezentacji Polski znalazł się na liście życzeń włoskiego giganta – AC Milan.

O szansach na transfer Lewandowskiego do Milanu wypowiedział się Marco Guidi, dziennikarz La Gazzetta dello Sport. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty przekazał, że transakcja byłaby możliwa jeśli Polak będzie kierował się innymi kryteriami niż pieniądze.

– Milan ma jedynie Gimeneza jako środkowego napastnika oraz młodego Camardę, który i tak nie jest dostępny w tym sezonie. Weteran taki jak Lewandowski byłby tam bardzo potrzebny. Allegri z pewnością byłby zadowolony z jego przyjścia – powiedział Marco Guidi.

– Tak jak w przypadku Modricia, kluczowe znaczenie ma chęć zawodnika do zmiany. Lewandowski zarabia bardzo dużo, a Milan obecnie nie może pozwolić sobie na zaproponowanie takiego wynagrodzenia. Jeśli jednak po zakończeniu kontraktu z Barceloną Polak będzie kierował się innymi kryteriami niż pieniądze, to transfer stanie się możliwy – dodał dziennikarz w rozmowie z WP Sportowe Fakty.