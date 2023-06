fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kędziora

Tomasz Kędziora może dołączyć do polskiej kolonii we Włoszech

Zawodnikiem Biało-Czerwonych interesuje się tamtejsze Frosinone

Kędziora jest związany z Dynamem Kijów kontraktem do czerwca 2024 roku

Kolejny Polak trafi do Włoch?

Tomasz Kędziora od 2017 roku jest formalnie związany z Dynamem Kijów. W 2022 roku trafił na krótkie wypożyczenie do Lecha Poznań, zaś w styczniu 2023 roku na transfer czasowy Polaka zdecydował się PAOK Saloniki.

W Grecji defensor rozegrał dziesięć spotkań i raz wpisał się na listę strzelców. Teraz Janekx89 sugeruje, że latem reprezentanta Polski czeka kolejna przeprowadzka.

Zainteresowanie pozyskaniem go wykazuje bowiem włoskie Frosinone, które w sezonie 2022/2023 wywalczyło awans do Serie A. Beniaminek szykuje wzmocnienia, które pozwolą mu utrzymać się w elicie.

Kędziora jest związany z Dynamem Kijów kontraktem do 30 czerwca 2024 roku. Niewykluczone, że w tym przypadku doszłoby do transferu definitywnego. Jeśli 29-latek nie chce wiązać się z ukraińskim klubem na dłużej, będzie to ostatnia szansa na zarobienie na rozstaniu jakichkolwiek pieniędzy.

🔜 Reprezentant Polski, Tomasz Kędziora, może trafić do Frosinone Calcio. Beniaminek Serie A zabiega o obrońcę Dynama Kijów, który ostatnią rundę spędził na wypożyczeniu do PAOK-u Saloniki. — Janekx89 (@janekx89) June 27, 2023

