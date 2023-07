fot. Imago / H. Langer Na zdjęciu: Artur Craciun

Puszcza Niepołomice ogłosiła, że pozyskała nowego obrońcę

Szeregi zespołu Tomasza Tułacza zasilił Artur Craciun

25-latek ma na swoim koncie 16 występów w reprezentacji Mołdawii

Artur Craciun zasilił Puszczę Niepołomice

Puszcza Niepołomice to ekipa, która pozytywnie zaskoczyła w sezonie 2022/2023. Żubry nie tylko wywalczyły możliwość gry w barażach o awans do elity w Fortuna 1 Lidze, ale tez je wygrały, pozostawiając w pokonanym polu: Wisłę Kraków i Bruk-Bet Termalikę. Ekipa Tomasza Tułacza jednocześnie nie chce być chłopcem do bicia w Ekstraklasie.

Biuro prasowej Puszczy Niepołomice przekazało w oficjalnym komunikacie, że nowym zawodnikiem klubu został Artur Craciun. 25-latek wzmocnił rywalizację w obronie żubrów, podpisując kontrakt na rok z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Zawodnik w szeregach niepołomiczan będzie grał z numerem 22. na koszulce. Mołdawianin jest reprezentantem swojego kraju. Jak dotąd w drużynie narodowej wystąpił 16 razy.

Czytaj więcej: Dziennikarz potwierdził zmianę klubu przez Buksę