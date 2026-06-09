Reguła zdradził, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Tak ocenił możliwy transfer

Marcel Reguła w rozmowie z TVP Sport zasugerował, że w przyszłym sezonie pozostanie w Zagłębiu Lubin. Reprezentant Polski do lat 21 odniósł się także do potencjalnego transferu za granicę.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła zasugerował, że zostanie w Zagłębiu Lubin na przyszły sezon

Zagłębie Lubin przez moment liczyło się w walce nawet o mistrzostwo Polski. Finalnie nie udało im się awansować do europejskich pucharów, kończąc rozgrywki na 7. miejscu w Ekstraklasie. Mimo to sezon można uznać za udany. Jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie Miedziowych był Marcel Reguła, czyli młodzieżowy reprezentant Polski.

Przez ostatnie miesiące Reguła był przymierzany do zagranicznego transferu. Pojawiły się nawet plotki dotyczące zainteresowania Benfiki. W rozmowie z TVP Sport młody piłkarz został zapytany, czy w przyszłym sezonie nadal będzie grać w Zagłębiu Lubin. „Mam ważny kontrakt do 2028 roku i myślę, że tak” – odpowiedział.

Reguła zasugerował, że jest w odpowiednim momencie, aby pomyśleć o zagranicznym wyjeździe. Natomiast transfer za granicę dla samego wyjazdu nie ma dla niego sensu. Z jego wypowiedzi wynika, że chce poczekać i zobaczyć, jakie pojawią się opcje.

– Mój wiek z jednej strony jest już chyba odpowiedni, aby zacząć myśleć o podboju Europy. Z drugiej strony zobaczymy, ponieważ mam jeszcze dwa lata kontraktu z Zagłębiem. Kluczowe będą konkretne propozycje. Nie wiem, jakie tak naprawdę będzie zainteresowanie, kto ewentualnie się po mnie zgłosi. Na pewno nie zamierzam wyjechać dla samego wyjazdu, bo to mijałoby się z celem – mówił dla TVP Sport.

W tym sezonie Reguła rozegrał 32 spotkania, w których strzelił 7 goli i zaliczył 5 asyst.