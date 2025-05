Real znalazł lewego obrońcę. Musi przekonać Manchester United

Real Madryt wytypował nowego lewego defensora. Na Santiago Bernabeu ma trafić Alvaro Carreras. Królewscy wypracowali specjalny plan na pozyskanie Hiszpana, donosi Diario AS.

Źródło: Diario AS

Źródło: Diario AS

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Carreras

Real ominie Benficę?

W lecie Real Madryt będzie musiał poważnie wzmocnić kadrę. Transferów wymaga zwłaszcza linia obrony. Królewscy między innymi chcą sprowadzić zawodnika, który zwiększy rywalizację na lewej stronie defensywy. Los Blancos mieli już wytypować piłkarza, który powinien przenieść się na Santiago Bernabeu. To Alvaro Carreras.

22-latek miał okazję występować w młodzieżowych drużynach madrytczyków, ale nie otrzymał szansy na debiut w seniorach i przeniósł się do Manchesteru United. Na Old Trafford… także nie udało mu się zagrał w pierwszym składzie i w lecie 2024 roku definitywnie odszedł z klubu. Jego nowym pracodawcą została Benfica. Czerwone Diabły zapewniły sobie opcję odkupu.

Diario AS twierdzi, że Real chce pozyskać Carrerasa, ale nie zamierza płacić kwoty wymaganej przez klub z Lizbony. Orły z Estadio da Luz życzą sobie aż 60 milionów euro – tyle wynosi klauzula odstępnego. Królewscy planują zwrócić się od United. Manchester miałby wykupić 22-latka za 18 milionów i sprzedać go do Madrytu za 30-35 mln.