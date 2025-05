Real zdecydował ws. transferów na Klubowe Mistrzostwa Świata. Trzy gwiazdy na celowniku

Real Madryt chce ściągnąć Deana Huijsena oraz Alvaro Carrerasa. Jak podaje El Chiringuito Królewscy chcą, żeby zawodnicy dołączyli do zespołu już na Klubowe Mistrzostwa Świata wraz z Trentem Alexandrem-Arnoldem.

Real chce wzmocnić obronę trzema gwiazdami

Klubowe Mistrzostwa Świata zbliżają się wielkimi krokami. Turniej zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych na przełomie czerwca i lipca. Real Madryt postawił sobie za cel powalczenie o wygraną w tych rozgrywkach. Królewscy zamierzają jednak przeprowadzić sporo zmian w zespole jeszcze przed tym turniejem.

Przed KMŚ Xabi Alonso ma objąć Los Blancos i zastąpić Carlo Ancelottiego. Do tego w zespole mają pojawić się trzej nowi zawodnicy. Wiadomo już, że do Realu dołączy Trent Alexander-Arnold jako wolny agent po zakończeniu kontraktu z Liverpoolem, choć Królewscy muszą jeszcze dogadać się z angielskim klubem, jeśli chcą, żeby prawy obrońca mógł przenieść się do nowej drużyny jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w USA.

Real chce sprowadzić dwóch obiecujących Hiszpanów, którzy wyróżniają się w swoich ligach. Jednym z nich jest Dean Huijsen, 20-letni środkowy obrońca, który w Bournemouth pokazuje się ze świetnej strony. Choć jego kontrakt obowiązuje aż do 2030 roku, klauzula wykupu w wysokości 50 milionów euro nie jest przeszkodą dla hiszpańskiego giganta.

Drugim zawodnikiem, którego powrotu chcą władze klubu, jest Alvaro Carreras, obecnie zawodnik Benfiki Lizbona. 22-letni lewy obrońca grał przez pewien czas w młodzieżowych zespołach Los Blancos. Obecnie jest chwalony za swoją grę w portugalskim klubie i coraz więcej drużyn obserwuje jego postępy.

W Klubowych Mistrzostw Świata Real trafił do grupy H z Al Hilal, RB Salzburgiem i meksykańskim CF Pachuca. Pierwsze spotkania odbędą się 15 czerwca, choć Królewscy zaczną dopiero 18 czerwca od meczu z saudyjskim Al Hilal.

