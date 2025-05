Haaland wzbudza zainteresowanie gigantów. Napastnik podjął decyzję

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland na celowniku PSG i Bayernu

Obecny sezon Erling Haaland nie zaliczy raczej do udanych. Manchester City odpadł z Ligi Mistrzów na dość wczesnym etapie, a w Premier League forma zespołu Pepa Guardioli także nie była stabilna. Choć Norweg wciąż notuje dobre liczby, to nie jest to aż tak widoczne przez brak sukcesów.

Z jednej strony Obywatele wciąż mają szansę na zdobycie wicemistrzostwa Anglii, a z drugiej rywalizacja w tabeli jest tak wyrównana, że mogą nie awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli tak się stanie to Haaland będzie chciał odejść, ponieważ gra w tych rozgrywkach jest dla niego absolutnym priorytetem.

Według doniesień największe zainteresowanie wykazują Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium. PSG chce pozyskać skutecznego środkowego napastnika, a z mistrza Niemiec odejść może Harry Kane, który podobno rozważa powrót do Anglii.

Choć Haaland w styczniu przedłużył umowę, są w niej zawarte klauzule pozwalające mu odejść w określonych okolicznościach. Reprezentant Norwegii chce grać w jak najlepszym klubie i rywalizować o wszystkie możliwe trofea. Jeśli Manchester City nie będzie w stanie mu tego zapewnić, 24-latek prawdopodobnie poszuka sobie nowego klubu.

