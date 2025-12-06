Real w szoku! Gwiazdor żałuje, że nie wybrał transferu do Barcelony

Dean Huijsen zaczyna wątpić w swoją decyzję o przejściu do Realu Madryt. Jak podaje El Nacional, obrońca żałuje, że nie poczekał na Barcelonę, która także chciała go pozyskać.

Huijsen żałuje, że nie poczekał na Barcelonę

Dean Huijsen trafił do Realu Madryt z dużymi nadziejami i w pierwszych tygodniach wszystko wyglądało dobrze. Xabi Alonso rzeczywiście postawił na młodego stopera i dał mu miejsce w pierwszym składzie. Piłkarz odpłacił się solidnymi występami i przez chwilę wydawało się, że Los Blancos idealnie trafili z transferem za blisko 60 milionów euro. Jednak później wszystko zaczęło się zmieniać.

Ostatnio Królewscy znów zaczęli gubić punkty, a linia obrony często była krytykowana. W związku z tym oraz faktem, że 20-latek obecnie zmaga się z kontuzją, szkoleniowiec zdecydował się na korekty w ustawieniu zespołu. Do składu wrócił Antonio Rudiger i razem z Ederem Militao tworzą stabilny duet w defensywie.

Jeśli Alonso będzie trzymał się takiego zestawu stoperów, to może być to zła wiadomość dla byłego zawodnika Bournemouth. Mała ilość gry będzie także skutkował brakiem powołania do reprezentacji Hiszpanii, gdzie również jest ogromna konkurencja.

Według „El Nacional” obrońca zaczyna żałować, że nie zaczekał na Barcelonę, która również była nim zainteresowana. Co więcej, Katalończycy wciąż szukają lewonożnego stopera po odejściu Inigo Martineza. Wydaje się, że Huijsen miałby na Camp Nou więcej szans na regularną grę, jednak teraz jest już za późno na zmianę decyzji.

