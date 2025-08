Real Madryt pożegna Rodrygo? 100 milionów na stole

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Tottenham może wyłożyć krocie za Rodrygo

Rodrygo, ze względu na ogromną konkurencję w ofensywie Realu Madryt, nie może liczyć na regularne występy. Przegrywa rywalizację m.in. z Kylianem Mbappe czy Viniciusem Juniorem. W związku z tym coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, w którym Brazylijczyk opuści stolicę Hiszpanii. Nowe informacje w tej sprawie podał serwis Fichajes.net.

Źródło informuje, że Tottenham Hotspur nawiązał kontakt z Realem Madryt, a także poprosił o zgodę na bezpośrednie negocjacje z zawodnikiem. Mimo to sam Rodrygo nie jest jeszcze przekonany do przeprowadzki do Premier League. Co ciekawe, zarząd Kogutów ma być gotów wyłożyć na transfer nawet 100 milionów euro, wierząc, że zawodnik idealnie pasuje do długofalowej strategii klubu.

Kluczowym czynnikiem może być odejście Sona Heung-mina, który miał już ogłosić swoją decyzję dotyczącą opuszczenia klubu.

24-letni Rodrygo dołączył do Realu Madryt w lipcu 2019 roku, przechodząc z Santosu za kwotę 45 milionów euro. Do tej pory rozegrał w barwach Królewskich 270 spotkań, zdobywając 68 bramek i notując 51 asyst.

Jego obecny kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, a rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na około 90 milionów euro. Gdyby transfer do Tottenhamu doszedł do skutku, Rodrygo rywalizowałby o miejsce w składzie m.in. z Brennanem Johnsonem czy Mohammedem Kudusem.

