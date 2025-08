Vinicius Junior i transferowa cisza. Czy to koniec spekulacji?

Vinicius Junior i związana z nim saga transferowa to temat, elektryzujący kibiców Realu Madryt. Tymczasem nowe informacje na temat brazylijskiego piłkarza przekazała Cadena SER.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Nowe szczegóły dotyczące możliwego transferu Viniciusa Juniora

Vinicius Junior ma obecnie ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Wokół jego przyszłości nie brakuje spekulacji, jednak konkretne informacje w tej sprawie przekazała Cadena SER.

Źródło podaje, że mimo wcześniejszych kontaktów przedstawicieli zawodnika z działaczami klubów z Arabii Saudyjskiej, tego lata nie podjęto żadnych oficjalnych działań. W związku z tym temat transferu Brazylijczyka na Bliski Wschód w tym momencie nie istnieje.

Co ciekawe, dyrektor generalny AKHS Sports, Oman Ruben, wypowiedział się niedawno na temat zmniejszonych inwestycji w projekty Saudi Pro League. Tłumaczył to przygotowaniami do mistrzostw świata w 2026 roku. Sugerował, że zawodnicy skupiają się na rywalizacji w czołowych ligach, a nie wyłącznie na aspektach finansowych.

Rozmowy ws. nowego kontraktu wstrzymane

Vinicius ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z gigantem La Liga. Choć prowadzone były rozmowy w sprawie nowej umowy, aktualnie zostały one zawieszone – głównie z powodu braku porozumienia co do warunków finansowych.

41-krotny reprezentant Brazylii ma na swoim koncie 322 występy w barwach Realu Madryt, w których zdobył 106 bramek i zanotował 83 asysty. Jego aktualna rynkowa wartość wynosi 170 milionów euro. Vinicius Junior do ekipy z ligi hiszpańskiej dołączył w 2018 roku z Flamengo Rio de Janeiro za 45 milionów euro.

