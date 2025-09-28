Real straci Gulera? Wzbudził zainteresowanie dwóch gigantów

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Guler znalazł się na radarze gigantów Premier League

Arda Guler to jedno z największych odkryć obecnego sezonu. 20-letni pomocnik zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty w ośmiu spotkaniach dla Realu Madryt. Szybko stał się ważnym elementem drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso.

Nic więc dziwnego, że Turkiem zainteresowanie wykazują kluby z Premier League, takie jak Arsenal, Tottenham Hotspurs i Newcastle United, a także AC Milan, Borussia Dortmund i RB Lipsk. Najbardziej zdeterminowane są pierwsze dwie wymienione ekipy, które wysyłają swoich skautów na mecze La Ligi, żeby ocenić jego postępy. Zespół Mikela Artety obserwował już Gulera w poprzednim sezonie.

Natomiast Królewscy nie zamierzają sprzedawać swojej perełki, która może stać się jednym z kluczowych zawodników Los Blancos i pomocnikiem na lata. Real chce, żeby reprezentant Turcji dalej się rozwijał, a sam piłkarz nie myśli o odejściu.

Arda Guler przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 45 milionów euro. Kontrakt młodego zawodnika z klubem obowiązuje do 2029 roku. W poprzednim sezonie wystąpił w 49 spotkaniach, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedenaście asyst.

