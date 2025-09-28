Real straci Gulera? Wzbudził zainteresowanie dwóch gigantów

Arda Guler przyciąga uwagę wielkich klubów. Jak podaje CaughtOffside, pomocnik Realu Madryt jest obserwowany przez dwóch gigantów Premier League.

Guler znalazł się na radarze gigantów Premier League

Arda Guler to jedno z największych odkryć obecnego sezonu. 20-letni pomocnik zdobył trzy bramki i zanotował trzy asysty w ośmiu spotkaniach dla Realu Madryt. Szybko stał się ważnym elementem drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso.

Nic więc dziwnego, że Turkiem zainteresowanie wykazują kluby z Premier League, takie jak Arsenal, Tottenham Hotspurs i Newcastle United, a także AC Milan, Borussia Dortmund i RB Lipsk. Najbardziej zdeterminowane są pierwsze dwie wymienione ekipy, które wysyłają swoich skautów na mecze La Ligi, żeby ocenić jego postępy. Zespół Mikela Artety obserwował już Gulera w poprzednim sezonie.

Natomiast Królewscy nie zamierzają sprzedawać swojej perełki, która może stać się jednym z kluczowych zawodników Los Blancos i pomocnikiem na lata. Real chce, żeby reprezentant Turcji dalej się rozwijał, a sam piłkarz nie myśli o odejściu.

Arda Guler przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 45 milionów euro. Kontrakt młodego zawodnika z klubem obowiązuje do 2029 roku. W poprzednim sezonie wystąpił w 49 spotkaniach, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedenaście asyst.

Zobacz także: Real ma dość Viniciusa! Wpłynęła oferta warta 200 milionów euro

