Real Sociedad zamiast Pogoni Szczecin? Gwiazdor dostał ofertę

Pogoń Szczecin była zainteresowana podpisaniem kontraktu z Axelem Witselem. Wygląda jednak na to, że Belg trafi do Realu Sociedad. Jak podaje Sacha Tavolieri pomocnik chce zostać w La Liga.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Axel Witsel blisko przenosin do Realu Sociedad

Axel Witsel wraz z końcem czerwca stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Reprezentant Belgii nie otrzymał nowego kontraktu, przez co jego trzyletni pobyt w Atletico Madryt dobiegł końca. 36-latek nie może jednak narzekać na brak ofert, ponieważ wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Jakiś czas temu poważnie interesowała się nim m.in. Pogoń Szczecin.

O potencjalnym transferze Witsela do Ekstraklasy otwarcie mówił Tan Kesler w naszym programie „Nasz News” na kanale Goal.pl. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że były gracz takich drużyn jak Atletico Madryt czy Borussii Dortmund nie trafi do Polski. Najnowsze doniesienia sugerują, że pozostanie w Hiszpanii, zmieniając klub wewnątrz La Ligi.

Jak informuje Sacha Tavolieri piłkarz może trafić do Realu Sociedad. Rozmowy o warunkach kontraktu już się odbyły, a Witsel jest otwarty na grę w baskijskim klubie. Przedstawiciele zespołu z San Sebastian doceniają wszechstronność zawodnika i uważają, że będzie wzmocnieniem drużyny. W ubiegłym sezonie Real skończył ligę dopiero na 11. miejscu, przez co nie zagra w europejskich pucharach.

Witsel w minionych rozgrywkach zagrał w 22 meczach. Jego ostatni mecz w koszulce Atletico to starcie z Seattle w Klubowych Mistrzostwach Świata. Drużyna z Madrytu wygrała wtedy (3:1), a Belg zdobył jedną z trzech bramek.